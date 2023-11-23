توجيه الشكر لمصر .. بايدن للسيسي : واشنطن ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن، في إطار التشاور المستمر بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، بأنه "خلال الاتصال حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر لمصر على دورها في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة"، مثمنا "الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، ومؤكدا "رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشددا على "ضرورة العمل البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع".

كما أكد الرئيسان على "أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين، وعلى استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".