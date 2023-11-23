مقتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية بقصف إسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت مصادر أمنية لسكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، مقتل نجل النائب محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لحزب الله بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

ونعى حزب الله رسميا نجل رئيس كتلته النيابية وأربعة آخرين، قتلوا جراء المواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر أمنية لسكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بمقتل 5 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من عائلة محمد رعد، قوله إن "عباس رعد قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جنوب لبنان، أثناء تواجده داخله مع عدد من عناصر الحزب في أحد المنازل في قرية بيت ياحون".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "أغار الطيران وقوات الجيش الإسرائيلي على خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على قواتنا".