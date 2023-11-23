افتح الباب يا ليشع .. مين بيخبط على باب الدبابة؟ .. تويتر يشتعل بسبب مشهد مقاتل حماس والدبابة الإسرائيلية «فيديوهات»

الشارقة - اميمة ياسر - بثت كتائب الشهيد عز الدين القسـ ام الجناح العسكري لحركة حمـ اس، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، مشاهد من استهداف مجاهدي القسـ ام لآليات وجنود العدو المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد، استهداف مقاومي القسـ ام، آليات الاحتلال بقذائف اليـ اسين 105 في محاور القتال المختلفة، كما اظهر المشاهد، وضع أحد مقاومي القسـ ام عبوة لاصقة على باب دبادبة متوغلة.



وتبيّن المشاهد، استهداف مقاومي القسـ ام بشكل مباشر لجنود الاحتلال المتحصنين بأحد المباني في شمال قطاع غزة.

باب الدبابة

وتصدر هاشتاج باب الدبابة موقع تويتر ، حيث أشاد المتابعين بشجاعة المقاومة في مواجهة الإحتلال .

حيث كتب أحدهم يقول :

- افتح الباب يا ليشع.

- مين بيخبط على باب الدبابة؟

- ضيف جايلك من طرف ابوعبيدة..افتح بس.

المسافة اصبحت أقل من صفر .

وكتب آخر :

وصل إلى باب الدبابة وفوهة الرشاش موجهة نحوه مباشرة

فخخها وغادر سالمًا، بارك الله في القوة

وكتب آخر :

#مسافة_الصفر مشيناها

بس ما توصل انه يفتح باب الدبابة

وكتب غيره :

قام بتوصيل الطلبية لحد باب الدبابة

وكتب أخر :

مشهد لم ينتبه له كثيرون

الجندي في داخل الدبابة سحب مقدمة سلاحه من النافذة المخصصة لها في باب الدبابة ولم يطلق الرصاص على المقاوم الذي تقدّم ووضع العبوة الناسفة على باب المدرعة و فجرها

كانما احد جنود القسام يقول : انا اقرب اليكم و اراكم من قرب و افجركم و تروني و لا تفعلوا شيء