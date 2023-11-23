رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: “نتنياهو” اضطر للموافقة على “صفقة التبادل” بعد فشل إسرائيل في العثور على أسراها لدى حماس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور “سمير غطاس”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” اضطر للموافقة على صفقة تبادل الأسرى، بعد فشل إسرائيل في العثور على أسراها لدى حماس.

وأوضح في تصريحات لـ “الحدث”، أنه بعد مرور ما يقارب من 50 يوما على الحرب في غزة، فشلت القوات الإسرائيلية في العثور على مكان الأسرى، مؤكدا أن هذا يعد فشلا ذريعا للجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن حركة حماس استطاعت في النهاية أن تفرض شروطها على إسرائيل وتجبرها على القبول بصفقة التبادل.