تفاصيل ومواعيد استلام العمل للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تفاصيل ومواعيد استلام العمل للمتقدمين لشغل وظائف مسابقة الـ30 ألف معلم.

قال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن موعد بدء تلقي مسوغات استلام العمل هو الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر المقبل، من جميع مراكز المحافظة ( معلم رياض أطفال _ معلم فصل ) وذلك بمقر ديوان المديرية بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة التنسيق .

وأوضح المهندس سيد أن الأوراق المطلوبة على النحو التالي :

1- أصل المؤهل الدراسي و2 صورة منها

2- أصل شهادة الميلاد المميكنة الحديثة و2 صورة منها

3- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية - الخدمة العامة أو الإعفاء منها و2 صورة منها .

4- صورة من بطاقة الرقم القومي

5- صحيفة الحالة الجنائية حديثة .

6- شهادة القومسيون الطبي.

7- كعب العمل.

8- إقرار الذمة المالية.

9- 6 صور شخصية 4×6.

10- الشهادة المؤمنة والذكية .

11- 3 دمغة.