خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم وارتفاع السكر والذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السكر، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد الخليج 365 تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار اللحوم وزيت عباد الشمس وارتفاع السكر بالأسواق اليوم الخميس

ارتفاع أسعار السمك المكرونة والجمبري وانخفاض السبيط بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا والبامية اليوم بسوق العبور

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)