أعلنت لجنة الإعلام والتّواصل في "التّيّار الوطني الحر"، في بيان، أنّ "رئيس "التّيّار" النّائب ​جبران باسيل​، اتّصل برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​محمد رعد​، للتّعزية باستشهاد نجله، وأعرب له أنّ شهادة ولده هي قدوة للّبنانيّين، وتمنّى أن تكون هذه الشّهادة على طريق حماية ​لبنان​ وقيامته".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل اتصل برعد معزيًا: نتمنى أن تكون شهادة نجله على طريق حماية لبنان وقيامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.