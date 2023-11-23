رحمة لرعد: سراجك لم ينطفئ وسيبقى ساطعاً كالشهب هاديا إلى الانتصار المبين

بارك النائب السابق اميل رحمة لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد شهادة نجله عباس (سراج)، معتبراً أن "معانقة تراب لبنان في جنوبه الثابت والانغراس فيه هو عنوان فخر، ووسام يتقلده رعد وعائلته، كما المقاومة التي تقدم أغلى من عندها وما عندها، من أجل التحرير ورفع راية الكرامة عالياً، في وجه عدو عات لا بد من أن يتهاوى كما الباطل".
وتوجه رحمة إلى رعد بالقول: "سراجك لم ينطفئ. وسيبقى ساطعاً كالشهب هاديا إلى الانتصار المبين".
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