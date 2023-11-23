رحمة لرعد: سراجك لم ينطفئ وسيبقى ساطعاً كالشهب هاديا إلى الانتصار المبين

بارك النائب السابق ​اميل رحمة​ لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ شهادة نجله عباس (سراج)، معتبراً أن "معانقة تراب لبنان في جنوبه الثابت والانغراس فيه هو عنوان فخر، ووسام يتقلده رعد وعائلته، كما ​المقاومة​ التي تقدم أغلى من عندها وما عندها، من أجل التحرير ورفع راية الكرامة عالياً، في وجه عدو عات لا بد من أن يتهاوى كما الباطل".

وتوجه رحمة إلى رعد بالقول: "سراجك لم ينطفئ. وسيبقى ساطعاً كالشهب هاديا إلى الانتصار المبين".