فرنجية لرعد: كلماتك في استشهاد ابنك شهادة على تجذركم في أرضكم وإيمانكم

توجّه رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "الصّديق الحبيب النّائب ​محمد رعد​"، قائلًا: "كلماتك في استشهاد ابنك، شهادة على تجذّركم بأرضكم وإيمانكم، وهذا ليس غريبًا عنكم ولا مفاجئًا. عزاؤنا الكبير لكم ولكلّ أهالي الشهداء. منحكم الله الصّبر والحكمة والقدرة".

وكان قد أشار رعد​، أثناء استقبال جثمان نجله عباس، إلى أنّه "قَصَد، فوَصل، وإذا كنتُ أعتب فلأنّه سَبَقني وكان أشطر منّي وأسرع منّي، وليتقبّل الله أعماله وشهادته ويبيّض وجهه كما بيّض وجوه كلّ عوائل الشّهداء، وكلّ المجاهدين في هذه المسيرة الجهاديّة الّتي تقاتل في سبيل الله، من أجل رفع الظّلم ومقاومة البغي والعدوان والتوّحش الصّهيوني وتوحّش كلّ المُعادين للإنسانيّة".