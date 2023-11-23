أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى خلال الايام القادمة حتى نهار الاحد حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا ويحمل معه أمطار و سيول وعواصف رعدية ليل الاحد / صباح الاثنين".

ولفتت المصلحة، الى أن "معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت، بين ١٣ و٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة".

وذكرت أن "الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و تكون الضباب ليلا على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا الى غائم بسحب مرتفعة مساء مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل و تكون ضمن معدلاتها الموسمية و رياح ناشطة احيانا مع استمرار تكون الضباب صباحا على المرتفعات .

السبت: غائم اجمالا بسحب مرتفعة و رياح ناشطة تشتد مساءً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال و في الداخل.

الأحد: غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع اقتراب وصول المنخفض الجوي و رياح ناشطة تشتد احيانا لتلامس ٩٥ كلم/س اما في المناطق الشمالية من المتوقع ان تلامس ١٠٠ كلم/س حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ و السريع و تتساقط الامطاربشكل متفرق و من المتوقع ان تشتد ليل الاحد / صباح الاثنين حيث تتشكل السيول و تترافق مع عواصف رعدية. نحذر من ارتفاع موج البحر و انجراف التربة و تطاير الواح الطاقة الشمسية و اللوحات الاعلانية في تلك الفترة.