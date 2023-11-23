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"المقاومة الإسلامية بالعراق": استهدفنا القاعدة الأميركية بحقل كونيكو النفطي في سوريا برشقة صاروخية

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، في بيان، أنّ "ردًّا على الجرائم الّتي يرتكبها العدو بحقّ أهلنا في ​غزة​، استهدف مقاتلونا قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل كونيكو النّفطي في ​سوريا​، برشقة صاروخيّة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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