لافروف: الغرب يوظف حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يوظف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، فيما يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها.
ولفت لافروف، الى أننا "الغرب الجماعي يحاول استبدال قواعد القانون الدولي بقواعده الخاصة غير القابلة للتحقيق، وكثيرا ما يستخدم الغربيون موضوع حقوق الإنسان أداة وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأشار الى أن "الغرب يفرض قيما ليبرالية زائفة حول العالم، ويقدمها على أنها عالمية"، مضيفاً "الترويج العدواني للأفكار والمواقف المدمرة للمجتمع، يتم على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها".
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