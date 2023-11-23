كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لعام 2022 لغاية 31 كانون الأول

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، إلى أنّ "نظرًا إلى أنّ براءة الذّمّة تشكّل الرّكيزة الأساسيّة لديمومة عمل الصّندوق، لما تؤمّنه من موارد ماليّة توظَّف مباشرةً على شكل تقديمات اجتماعيّة وصحيّة للمستفيدين من الصّندوق،

وحيث أنّ بعض العقبات اللّوجستيّة من عدم توافر أحبار وأوراق، والانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي في مختلف مكاتب ومديريّات الصّندوق، تحول دون سهولة الاستحصال على براءات الذّمّة من قبل أصحاب العمل، وحيث أنّ الضّرورة تقتضي اتخاذ بعض التّدابير المناسبة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، وخاصّةً لجهة تسهيل إصدار براءات الذّمّة،

وعليه، بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1258 المتّخذ في الجلسة عدد 1016 تاريخ 8/11/2023، المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 120/1 تاريخ 20/11/2023، المتعلّق بتمديد مهلة تقديم التّصريح الإسمي السّنوي المنصوص عنها في المادّة 29 من النّظام رقم 11 (نظام الاشتراكات) لغاية 31/12/2023، المسجَّل لدى قلم المديريّة العامّة بالرّقم 2019 تاريخ 21/11/2023، أصدر المدير العام للصندوق ​محمد كركي​ مذكّرةً إعلاميّةً حملت الرّقم 727؛ قضى بموجبها بتمديد مهلة تقديم التّصريح الإسمي السّنوي للمؤسّسات للعام 2022 لغاية 31/12/2023".

وأوضحت أنّ "هذه السّياسة الّتي انتهجها المدير العام، ما هي إلّا وسيلة تهدف إلى التّخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل، وبخاصّة لناحية تسهيل معاملاتهم في الصّندوق. وقد اعتمد كركي وسائل التّواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنّه حتّى هذا التّدبير ما زال غير مكتمل التّفاصيل، ولم يتمكّن جميع المتعاملين مع الصّندوق من الاستفادة بالشّكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الإلكتروني التّفاعلي، بسبب عدم تأمين التّيّار الكهربائي على مدار الّساعة، ممّا استدعى إيجاد حلول رديفة؛ كاعتماد آليّة تمديد المهل النّظاميّة".

وجدّد كركي "التزامه القيام بكلّ ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق حيويّته، ودوره المحوري في الحفاظ على الأمنَين الصحي والاجتماعي في البلاد"، شاكرًا مستخدمي الصندوق على "الجهود الّتي يبذلونها، خاصّةً بعدما عاودوا العمل بانتظام 4 أيّام في الأسبوع".