السفير الصيني: سنقدم مليون دولار كمساعدة للنازحين اللبنانيين الذين أصيبوا بالاشتباكات على الحدود اللبنانية

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار مع سفير الصين في لبنان تشيان منجيان ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

واعلن السفير تشيان، أنني "أبلغت ميقاتي بأن الحكومة الصينية قررت تقديم مليون دولار أميركي نقدا كمساعدة مستعجلة للنازحين اللبنانيين الذين اصيبوا في الاشتباكات على الحدود اللبنانية".

بدوره، لفت حجار، الى أننا "نعمل في الوزارة كخلية نحل، ونقوم منذ أكثر من شهر باجتماعات دائمة ونلتقي مع سفراء الدول لتحفيزهم على الالتزام والمساعدة، ولشرح الأوضاع الصعبة في الجنوب، وقد تجاوبت دولة الصين معنا وهي الدولة الأولى التي تجاوبت بشكل سريع وقدمت الهبة الانسانية لدعم القضايا الانسانية لنازحي الجنوب".

وأوضح أننا "سنتقدم خلال الساعات المقبلة بكل الأوراق لقبول هذه الهبة بشكل رسمي وستحول الى حساب وزارة الشؤون، وسنعلن عن موعد استلام الهبة وسنشرح للمواطنين كيف سيتم دعم النازحين اللبنانيين".