عون اتصل برعد معزيًا ونوّه بـ"تضحيات وبطولات شباب المقاومة على خطوط الدفاع عن لبنان"

اتصل رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب محمد رعد، معزّيًا باستشهاد نجله، ونوّه بـ"التّضحيات والبطولات الّتي يقدّمها شباب المقاومة على خطوط الدّفاع عن لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الشّهيد يغيب ولكنّه لا يُنتسى، بل يبقى حاضرًا في الفكر والقلب".
وكان "حزب الله" قد نعى بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، 5 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"، من بينهم عباس محمد رعد (سراج).
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