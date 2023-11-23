عون اتصل برعد معزيًا ونوّه بـ"تضحيات وبطولات شباب المقاومة على خطوط الدفاع عن لبنان"

اتصل رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​، برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​محمد رعد​، معزّيًا باستشهاد نجله، ونوّه بـ"التّضحيات والبطولات الّتي يقدّمها شباب المقاومة على خطوط الدّفاع عن ​لبنان​"، مؤكّدًا أنّ "الشّهيد يغيب ولكنّه لا يُنتسى، بل يبقى حاضرًا في الفكر والقلب".

وكان "حزب الله" قد نعى بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، 5 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"، من بينهم عباس محمد رعد (سراج).