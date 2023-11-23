زرع 3000 غرسة محلية في عكار في يوم تحريج مفتوح

نُظّم يوم تحريج مفتوح في ​عكار​، في موقع مشترك بين ثلاث قرى هي ​مشحا​، حيزوق، وضهر الليسينة، برعاية وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، رئيس مكتب الأمم المتحدة ل​برنامج الأغذية العالمي​ (WFP) في الشّمال أومبرتو غريكو، فرق البرنامج، جمعيّة التّحريج في ​لبنان​ (LRI) والبلديّات، بالتّعاون مع الجيش اللبناني وطلّاب كليّة الزّراعة في جامعة البلمند، المدارس والجامعات، فرق الكشافة المحليّة، الدفاع المدني والصليب الأحمر، جمعيّات درب عكار وجمعيّات بيئيّة ومتطوّعين. وتمّ خلال هذا اليوم زرع 3000 غرسة محلّية، بمساعدة أكثر من 400 متطوّع.

وأشار منظّمو الحملة، في بيان، إلى أنّ "في هذا العام، تمّ تخصيص مشروع برنامج الأغذية العالمي "دعم سُبُل العيش من خلال التّحريج وإدارة الغابات"، لإثبات أهميّة الغابات بالنّسبة إلى سُبُل عيش المجتمعات المحلّية، وإشراك هذه المجتمعات وتدريبها حول أفضل ممارسات إعادة التّحريج وإدارة الغابات وأنشطة السّياحة الرّيفيّة، لتصبح أكثر وعيًا لدورها في حماية واستدامة غاباتها؛ بالإضافة إلى التّركيز على منطقة عكار والمناطق الأخرى القابلة للتّدهور والانتهاكات".

وشدّد كلّ من الحاج حسن وغريكو ومديرة جمعيّة التّحريج في لبنان (LRI) مايا نعمة، على "إعادة التشجير وإدارة الغابات، كوسيلة لبناء مجتمعات قويّة ومدركة والحفاظ على سبل العيش". وأوضحوا أنّ "المبادرة تسعى إلى زرع وعي بيئي بين أفراد المجتمع، متجاوزةً تحسين المناظر الطّبيعيّة إلى تشكيل الطّريق نحو غد أقوى وأكثر استدامة".