قصف إسرائيلي لمحيط مجدل زون وحولا وطيرحرفا وقنابل حارقة على احراج علما الشعب

يحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي منذ الصباح وحتى الساعة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور، فيما اطلق الجيش الاسرائيلي القنابل الحارقة على احراج بلدة علما الشعب.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المباشر محيط بلدة مجدل زون وطيرحرفا.

بدوره، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، ان "القصف الإسرائيلي استهدف منطقة الرويسة في بلدة حولا الجنوبية".