رئيس "الكتائب" التقى سفيرة فنلندا وتأكيد ضرورة حماية لبنان والالتزام بالقرار 1701

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، سفيرة ​فنلندا​ في ​لبنان​ آن مسكنين، وجرى عرض لآخر التّطوّرات في المنطقة وانعكاسها على لبنان. وجرى خلال اللّقاء، التّأكيد على "ضرورة حماية لبنان عبر الالتزام بالقرارات الدّوليّة، لاسيّما ​القرار 1701​، وعلى الدّور الّذي تلعبه فنلندا في هذا الإطار، من خلال مساهمتها في قوّات حفظ السّلام الدّوليّة المولجة حفظ السّلام في الجنوب".

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