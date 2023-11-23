قوى الأمن: توقيف مواطنَين يسرقان كابلات كهرباء عن الشبكة في جبل لبنان ويبيعانها لبؤر خردة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن إقدام شخصَين مجهولَين على متن سيّارة نوع " bmw" لون أسود دون لوحات، على تنفيذ عمليّات سرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة التّابعة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​، في منطقة ​إقليم الخروب​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قامت بها دوريّات الشّعبة، توصّلت إلى تحديد هويّة الفاعلَيْن وهما: "ب. ن." (مواليد عام 1970، لبناني) و"م. ن." (مواليد عام 1997، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-11-14، وبعد عمليّة متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّة الدامور على متن السّيّارة المذكورة. وبتفتيشهما والسّيّارة، ضبطت بحوزتهما أدوات تُستَعمَل لسرقة الكابلات، وهي عبارة عن مقصّات حديديّة، منشار، قفّازات، ومفكّات".

وكشفت المديريّة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما عشرات عمليّات السّرقة للكابلات عن الشّبكة العامة في مناطق عدّة من ​جبل لبنان​، وخاصّةً من بلدات شحيم، جدرا، داريا، بسابا، الشوف، سبلين، البرجين، الجية، الوردانية، الرميلة، بالإضافة إلى السّرقة من منطقة الأنصارية الجنوبيّة".

وبيّنت أنّ "المذكورَين كانا يقومان بالتّجوُّل في أوقات متأخّرة من اللّيل ورصد المواقع الّتي ينويان سرقتها، وعند التّثبُّت من أنّ ​التيار الكهربائي​ مقطوع عنها، يقومان بعمليّة التّسلُّق على عواميد ​الكهرباء​ وقصّ ​الأسلاك الكهربائية​ بواسطة المقصّات والقطاعات الحديديّة، ومن بعدها توضيبها في صندوق السّيّارة، ليُصار إلى بيعها في اليوم التّالي في بؤر الخردة في ​الضاحية الجنوبية​ والجنوب؛ كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات".

كما ذكرت أنّ "بنتيجة المتابعة الّتي قامت بها ​شعبة المعلومات​، داهمت بؤر الخرضاوات في الضّاحية و​الدوير​، وتمّ ضبط كميّة من الكابلات المسروقة، وختم هذه البؤر بالشّمع الأحمر، وتسطير منع سفر بحقّ أصحابها؛ وجرى تسليم الكابلات المضبوطة لشركة كهرباء لبنان". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".