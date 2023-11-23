ميقاتي اتصل برعد معزياً بنجله وتابع مع زواره شؤونا مالية اقتصادية سياسية

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا برئيس كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وقدم له التعازي بـ"إستشهاد نجله جراء الغارة التي نفذها العدو الاسرائيلي ليل أمس في الجنوب".

وترأس ميقاتي إجتماعا قبل ظهر اليوم في السرايا ضم وزير المال يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، المدير العام للمالية جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس. وتم البحث في خلال الاجتماع في التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان لدراسة سبل استمرار التوازن النقدي في الاسواق ما يؤثر ايجابيا على سعر الصرف.

وفي سياق منفصل، ذكر النائب غسان سكاف، بعد لقائه ميقاتي، أننا "تباحثنا في الأمور التي تتعلق بتأجيل تسريح قائد الجيش، ونحن نأمل أن يشكل ما يحصل في غزة أو ما يمكن أن يحصل في الجنوب اللبناني من امكانية تفلت قواعد اللعبة، حافزا للبنانيين للتعالي عن الصغائر وعن الخلافات والانقسامات الداخلية، ونأمل بأن نصل الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتعيين قائد جديد للجيش".

واستقبل ميقاتي وفدا من "شبكة القطاع الخاص اللبناني" برئاسة السيدة ريما فريجي التي أعلنت بعد اللقاء، أننا "ركزنا على نشاطاتنا التي قمنا بها خلال سنتين ونصف السنة، وتطرقنا لحياد لبنان العسكري عن الوضع في غزة وفي إسرائيل، فالقطاع الخاص لم يعد يحتمل ولا مقومات لديه لإعادة إعمار لبنان. وتناولنا اخيرا موازنة العام 2024 ،ونتمنى أن يأخذ الرئيس ميقاتي برأينا وبملاحظاتنا".