السماح بعودة المواطنين العالقين في مصر إلى غزة بداية من غد الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، إن بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة.

وأفادت السفارة، في بيان صحفي، بأن السلطات المصرية أكدت السماح بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأعرب السفير الفلسطيني بمصر دياب اللوح، عن شكره للسلطات المصرية على جهودها المبذولة، والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا ودعم قضيته العادلة.

كانت السلطات المصرية أعلنت فتح معبر رفح غدا الجمعة أمام من يرغب من المواطنين الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى غزة.

كما أكدت السلطات المصرية أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين الفلسطينيين المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات مصر طوعيا من بعد غد السبت فصاعدا.