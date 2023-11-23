استقبال كميات من السكر الخام المستورد .. التموين: انتهاء أزمة السكر خلال أسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن مصر لا تعاني أي أزمات في إنتاج السكر، مرجعا حدوث الأزمة إلى بعض الممارسات في عمليتي التوزيع والتداول، وسيتم حل المشكلة في غضون أسبوع، وذلك بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير؛ تمهيداً لطرحها في المنافذ.

وأضاف المصيلحي، على هامش اجتماع مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر استقبلت نحو 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض، والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

على جانب آخر، شهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى.

وأشار المصيلحي، إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات، لافتا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها.

ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجاً، مشيراً إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25%، بالإضافة إلى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء.

كما لفت إلى أنه منذ انطلاق مبادرة رئيس الوزراء تم إضافة 802 منفذ جديد ليكون الإجمالي 7100 شادر ومعرض ومنفذ ثابت ومتحرك تم إقامتها على أرض المحافظات، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث بلغ عددها حوالي 3873 لإحكام الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8120 محضرا لمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم الاتفاق في ختام الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة من المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوارد الثابتة والمتحركة، وقيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمرور الدوري خلال اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين وباقي الوزارات الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

في سياق قريب، أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة، بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة، وبدء توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.

وقال قنديل، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.