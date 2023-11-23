انت الان تتابع خبر فيديو يتسبب بحبس محمد رمضان لسنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترجع الواقعة إلى ما قبل أكثر من عامين، حين فاجأ الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان في الفيديو إنه "تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته".



من جانبها، كشفت مصادر مصرية وقتها عن أن "أموال الفنان رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم".

وقال البنك الذي أشار إليه رمضان في الفيديو إنه "والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، كان لابد من التنويه أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

وأكد البنك أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية".

وكانت أزمة قد اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران المدني ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة طائرة، والتصوير داخلها.

وعقب ذلك دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه، تعويضاً عن الضرر الذي لحق بـ "أبو اليسر" .

وفي نيسان من العام 2021 توفى الطيار أبو اليسر إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد أسابيع من الحكم بتعويضه ماليا.

