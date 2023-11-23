انت الان تتابع خبر زلة لسان رئيس الوزراء السويدي تكشف سياسية إسرائيل في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كريستيرسون في خطاب، ان "السويد والاتحاد الأوروبي يقفون متحدين بشأن حق إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في فلسطين".

وبعدها قام بإعادة الجملة ليصحح قوله: "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها".

وكرر الحاضرين على رئيس الوزراء السويدي الجملة "هل لإسرائيل الحق بارتكاب الإبادة الجماعية الان"، واكدوا سماعهم الجملة الأولى بقولهم :"سمعناها".

