انت الان تتابع خبر إسرائيل تكشف عن سبب اعتقال مدير مستشفى الشفاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم اعتقال ونقل أبو سليمة للتحقيق معه من قبل "الشاباك" بعد ظهور أدلة تثبت أن مستشفى الشفاء، الخاضع لإدارته المباشرة، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لحماس. كما استغلت حماس شبكة الأنفاق الواقعة تحت المستشفى لاستخدام الكهرباء والموارد المأخوذة من المستشفى. وقامت حماس بتخزين العديد من الأسلحة داخل المستشفى وفي ساحاته".وادعى أنه "بعد هجوم 7 أكتوبر، لجأ عناصر حماس إلى المستشفى، وأخذ بعضهم معهم رهائن من إسرائيل. وفي المستشفى الذي كان تحت إدارته (أبو سليمة)، كان هناك نشاط إرهابي واسع النطاق لحماس"، مشيرا إلى أن "التحقيق سيحدد ما إذا كان متورطا في النشاط الإرهابي".

وأصدرت "حماس" التي نفت مرارا استخدام المستشفى في عمليات عسكرية بيانا وصفت فيه الادعاءات الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".

من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها".

