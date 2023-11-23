شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من أزمة المناخ وتدعو لحشد تريليونات الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالبيئة ديفيد بويد، اليوم إلى ضرورة حشد تريليونات الدولارات لتمويل تكيف دول الجنوب مع التغير المناخي.

وأكد أن أزمة تغير المناخ هي أزمة حقوق إنسان، إذ يعاني بسببها مليارات الأشخاص من وضع مأساوي.

تأثيرات التغيرات المناخية

وأضاف: سيصبح في السنوات المقبلة أسوأ، ما لم يستيقظ العالم ويتخذ إجراءات عاجلة طال انتظارها.

وذكر أن التغير المناخي يهدد حياة الإنسان على مستوى الصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية.

أزمة المناخ

وحذر من أن حالة الطوارئ المناخية موجودة في كل مكان، لكنها تضر سكان الجنوب العالمي، خاصة الدول الجزرية الصغيرة.

كما يمتد الضرر أيضًا إلى البلدان منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى، رغم عدم إسهام تلك الدول في أزمة المناخ.