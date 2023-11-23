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«الصحفيين الفلسطينيين» تحذّر من المساس بالإعلاميين في غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المساس بالصحفيين العالمين في غزة وشمال القطاع بما في ذلك الموجودين في المستشفى الإندونيسي، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

 

 

وفي سياق آخر، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

 

 

وأضافت المراسلة، أنّ قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من ممارسة مهامها في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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