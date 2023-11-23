«الصحفيين الفلسطينيين» تحذّر من المساس بالإعلاميين في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المساس بالصحفيين العالمين في غزة وشمال القطاع بما في ذلك الموجودين في المستشفى الإندونيسي، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت المراسلة، أنّ قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من ممارسة مهامها في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.