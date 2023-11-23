مستشفى الرنتيسي: المؤسسات الأممية والدولية مشلولة ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمستشفيات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد مصطفى الكحلوت مدير مستشفى الرنتيسي في غزة، أن الوضع في قطاع غزة كارثي والمستشفيات لا تحصل على القدر الكافي من الوقود اللازم لتشغيلها، موضحًا أن المؤسسات الأممية والدولية مشلولة ولا تستطيع تقديم أي خدمة للمستشفيات في شمال القطاع.

وقال مدير مستشفى الرنتيسي، خلال تصريحات لقناة “القاهرة الاخبارية”، إن الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية على مستشفيات شمال قطاع غزة بالمقام الأول، لافتًا أنه تم إغلاق المستشفى منذ أكثر من أسبوعين وإخلاؤه من المرضى والنازحين وتحول إلى ثكنة عسكرية بعد الحصار الإسرائيلي.

كما أوضح مدير مستشفى الرنتيسي في غزة، أن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ما زال يستقبل الشهداء والمرضى والجرحى رغم نقص إمكاناته الطبية، مؤكدًا أن المستشفى غير قادر على استقبال أعداد كبيرة من الإصابات، حيث أنه غير مهيأ لإجراء أي عمليات.