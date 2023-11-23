أونروا: مليون نازح من شمال غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزًا تابعًا للوكالة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت منظمة الأونروا، عن نزوح مليون شخص من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزًا تابعًا للوكالة، وذلك خلال خبر عاجل في قناة “القاهرة الإخبارية”.

مليون نازح فلسطيني إلى جنوب غزة

وأفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، بوصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الأونروا من الأردن إلى مطار العريش؛ تمهيدًا لنقل حمولتها إلى قطاع غزة.

وقال مراسل “القاهرة الاخبارية”، إن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش خلال اليوم، ارتفع ليصبح 4 طائرات، مشيرًا إلى أن الطائرة تابعة لمنظمة “الأونروا” قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية وعلى متنها مساعدات عبارة عن مستلزمات طبية.

وأضاف أن هناك مستشفى ميدانيا أيضًا أردنيًا سيُقام في مدينة خان يونس، وتم نقل المعدات الخاصة به منذ يومين، مؤكدًا أن الأونروا تقوم بدور مهم جدًا في إمداد المستشفيات بالعديد من المساعدات سواء كانت طبية أو غذائية.