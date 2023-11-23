"الأعنف منذ بداية الحرب".. لبنان تطلق 50 صاروخًأ باتجاه شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - شنت لبنان أعنف هجوم على إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أطلقت أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل، وذلك في استمرار للتوترات بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى "إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى".

ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات قريبة من الحدود مع لبنان، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

كذلك أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة شلومي بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وتشير التقديرات الاسرائيلية إلى إطلاق صواريخ دقيقة قد لا يكون بعلم وأمر قيادة حزب الله، من المرجح أن يكون ردًّا محليًا على اغتيال قادة ميدانيين من وحدة النخبة "الرضوان" في جنوبي لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا متفاقمًا بين إسرائيل وحزب الله، منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا غير مسبوق على إسرائيل.

والخميس أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله استقبل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور لبنان.

وقال بيان للحزب إن المسؤولين استعرضا "آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة، والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، سقط 107 قتلى في لبنان من بينهم 75 من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا منهم 3 صحفيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها بمقتل 9 أشخاص بينهم 3 مدنيين.

وليل الأربعاء أعلن حزب الله مقتل 5 من مقاتليه، بينهم عباس ابن رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، بعد هجمات إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الخميس مقتل أحد عناصرها جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع إجمالي عدد قتلاها منذ بدء التصعيد إلى 85.

سياسيًا، قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني إن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان التقى مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لبحث التطورات في المنطقة.

وأضاف السفير في حسابه على منصة إكس أن الوزير الإيراني ونصر الله استعرضا الاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث، والجهود المبذولة من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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