الزُبيدي والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود إحلال السلام في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عيدروس الزُبيدي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، المستجدات السياسية في ضوء الجهود المبذولة من قبل دول التحالف العربي، والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وجدد الزبيدي -خلال اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية/ سبأ/- دعم مجلس القيادة لكل الجهود التي تبذلها دول التحالف، لإنهاء الصراع في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدًا أن القضية الجنوبية ستكون حاضرة في طليعة القضايا التي ستتمحور حولها العملية السياسية الهادفة إنهاء الصراع في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة الأخرى..مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بتكثيف الدعم الإنساني المُقدم للحكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني في ظل استمرار توقف صادرات النفط والغاز عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، التي استهدفت المنشآت النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، حرص دول الاتحاد على دعم كافة الجهود المبذولة لوقف الحرب والبدء بعملية سياسية شاملة تُنهي الصراع وتؤسس لسلام مستدام في اليمن.

كما جدد السفير فيناليس موقف دول الاتحاد الأوروبي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين..مؤكدا مواصلة دول الاتحاد الأوروبي دعم القطاع الإنساني من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

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