انسحاب لاعبي كفر الشيخ قبل مباراة المنصورة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير نادي كفر الشيخ الرياضي، اليوم الخميس، عقب انسحاب لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، قبل مباراة مع نادي المنصورة في بطولة كأس مصر على ملعب شربين في محافظة الدقهلية، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم.

وتوجه إبراهيم مصطفى، المدير الإداري للفريق إلى قسم شرطة شربين لتحرير محضر إثبات حالة عن الواقعة وذلك عقب تواصله مع إدارة النادي لعرض أحداث الواقعة.

وكشفت مصادر داخل نادي كفر الشيخ لـ"الخليج 365" أن لاعبي كفر الشيخ كان مقررًا لهم صرف مستحقاتهم قبل المباراة المرتقبة للفريق مع المنصورة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وتوقفت عملية صرف الشيك بسبب عدم تواجد أمين صندوق النادي محمد بدر للتوقيع على الشيك، وذلك لتقديم استقالته، الأمر الذي أثار غضب لاعبي الفريق.

وأعلن طاقم تحكيم المباراة فوز نادي المنصورة والصعود للدور التالي وانسحاب نادي كفر الشيخ من المباراة.