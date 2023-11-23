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بالأسماء.. 6 مصابين خلال تصادم سيارتين على الطريق الدائري في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري من ناحية كمين الطرق بحي غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري عند وصلة كمين الطرق، ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والفحص أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد.ع.م"، و"أحمد.م.م"، و"قاسم.ن.م"،و"عبدالنبي.ش.م"، و"أحمد.م.م"، و"محمد.ا.ع" بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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