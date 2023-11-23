رفع أسعار دخول قلعة قايتباي بنسبة 50% للأجانب.. آثار الإسكندرية توضح التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم الخميس، زيادة أسعار تذاكر دخول الأجانب قلعة قايتباي الأثرية، وذلك دون تعديل في رسوم تذاكر زيارة المصريين، اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، لتصبح قيمة تذكرة الأجنبي 150جنيها، والطالب الأجنبي 75 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر دخول قلعة قايتباي لم تتحرك بالنسبة للمصريين وهي 60 جنيها للمصري و30 جنيها للطالب المصري.

بلغت نسبة الزيادة في أسعار تذاكر زيارة الأجانب لقلعة قايتباي 50% مقارنة بالأسعار المعتمدة منذ مايو الماضي والتي كانت 50 جنيها للطالب الأجنبي و100 جنيه للأجنبي لترتفع إلى 75 جنيها للطالب الأجنبي و150 جنيها للزائر الأجنبي.