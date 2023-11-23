برنامج تدريبي حول التغيرات المناخية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعتمد دوليًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بتنظيم البرنامج التدريبي، بمشاركة 20 متدربًا عن كل دولة من الدول الإفريقية؛ خلال الفترة من 19 – 30 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الإقليمى للتدريب.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الدول العربية والإفريقية في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

وأكد هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف أنشطة الطيران المدني؛ والتي من بينها تخصصات الأرصاد الجوية بما يعزز قدرات وإمكانيات صناعة الطيران المدني.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الأخصائيين في مجال الأرصاد الجوية الزراعية ممن لديهم درجة علمية ذات الصلة، كما يعزز مهارات الكوادر البشرية العاملة في هذا الشأن من أجل تحديد آثار التغيرات المناخية في مختلف مجالات الزراعة، بالإضافه إلى زيادة القدرة على إصدار التوصيات الفعالة اللازمة لتخفيض الآثار السلبية ودعم التأثير الإيجابي لتداعيات تغيرات المناخ؛ والمساهمة في إعداد خطة استراتيجية تساعد على التكيف مع عناصر المناخ في الحقول الزراعية المختلفة.