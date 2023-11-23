شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يعقد مؤتمرا بالوادى الجديد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة المهندس عبد الحكم جبالى أمين عام الحزب بالمحافظة، اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا بمدينة الخارجة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور مئات المواطنين من أهالى مدينة الخارجة وكوادر الحزب، وذلك بمقر قاعة مؤتمرات جهاز التعمير، وذلك ضمن خطة الحزب لتنفيذ سلسلة مؤتمرات ولقاءات جماهيرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة، حيث تصمنت المؤتمر عدد من الفقرات الفنية وإلقاء الشعر والأغاني الوطنية وكلمات لعدد من كوادر العمل الشعبى والتنموى والحزبي وأدار اللقاء الشاعر قدرى عبد العزيز.

وقال المهندس عبد الحكم جبالى أمين عام الحزب بالمحافظة، إن الوادي الجديد تمتاز بارتفاع نسبة الوعى بشأن المشاركة السياسية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وفقاً الاحصائيات التى رصدتها كل الانتخابات السابقة، حيث حققت محافظة الوادي الجديد المركز الأول أو الثانى على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات من أجل دعم مسيرة التنمية والبناء مؤكدا على أن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة يأتى من منطلق ما أنجزه خلال الفترة الماضية من مشروعات تنموية عملاقة ساهمت فى تحقيق نقلة تاريخية لكل الخدمات الحيوية والقطاعات التنموية في كل ربوع مصر.

وأضاف جبالى، أنه على المواطن فى المحافظة بصفة خاصة وفى كل ربوع مصر بصفة عامة أن يتحمل المسئولية الوطنية بإيجابية من خلال المشاركة في الانتخابات والخروج إلى صناديق الاقتراع معرباً عن ثقته فى أبناء الوادي الجديد وحرصهم على دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات رداً للجميل واستكمالا لمنظومة التنمية والتطوير والبناء.