شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يعقد مؤتمرا بالوادى الجديد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس عبد الحكم جبالى أمين عام الحزب بالمحافظة، إن الوادي الجديد تمتاز بارتفاع نسبة الوعى بشأن المشاركة السياسية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وفقاً الاحصائيات التى رصدتها كل الانتخابات السابقة، حيث حققت محافظة الوادي الجديد المركز الأول أو الثانى على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات من أجل دعم مسيرة التنمية والبناء مؤكدا على أن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة يأتى من منطلق ما أنجزه خلال الفترة الماضية من مشروعات تنموية عملاقة ساهمت فى تحقيق نقلة تاريخية لكل الخدمات الحيوية والقطاعات التنموية في كل ربوع مصر.
وأضاف جبالى، أنه على المواطن فى المحافظة بصفة خاصة وفى كل ربوع مصر بصفة عامة أن يتحمل المسئولية الوطنية بإيجابية من خلال المشاركة في الانتخابات والخروج إلى صناديق الاقتراع معرباً عن ثقته فى أبناء الوادي الجديد وحرصهم على دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات رداً للجميل واستكمالا لمنظومة التنمية والتطوير والبناء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز