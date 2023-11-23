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حملة السيسى تنشر لقطات من التوافد الشعبى بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لقطات من التوافد الشعبي والجماهيرى الكبير باستاد القاهرة الدولي دعماً للقضية الفلسطينية وتضامناً مع أشقائنا في غزة.

 

 

وقالت الحملة،" هنا يجتمع كافة مكونات الشعب المصري على قلب وطناً واحداً دعماً للقضية الفلسطينية.

 

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توافد جماهيرى وشعبى على استاد القاهرة 

 


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جانب من حضور المصريين احتفالية تحيا مصر فلسطين 

 


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استاد القاهرة وتواجد المصريين باحتفالية كتف فى كتف 

 


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جانب من حضور المصريين

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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