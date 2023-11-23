شكرا لقرائتكم خبر عن حملة السيسى تنشر لقطات من التوافد الشعبى بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لقطات من التوافد الشعبي والجماهيرى الكبير باستاد القاهرة الدولي دعماً للقضية الفلسطينية وتضامناً مع أشقائنا في غزة. وقالت الحملة،" هنا يجتمع كافة مكونات الشعب المصري على قلب وطناً واحداً دعماً للقضية الفلسطينية.

توافد جماهيرى وشعبى على استاد القاهرة



جانب من حضور المصريين احتفالية تحيا مصر فلسطين



استاد القاهرة وتواجد المصريين باحتفالية كتف فى كتف



جانب من حضور المصريين جانب من حضور المصريين

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