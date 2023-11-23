شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى عبد السند يمامة يتعهد بإطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي يتضمن عدة إصلاحات اقتصادية، كان من أهمها إطلاق الرخصة الذهبية لكافة المشروعات أيا كان نوعها لكل المتقدمين لمدة عامين فقط وبعدها يتم اطلاقها وفقا لخطة الدولة، مع السماح والتسهيل للقطاع التعاوني بالعودة فورا وتسهيل تأسيس الجمعيات الاهلية بالأخطار وخاصة المرتبطة بالإنتاج، مع تفعيل دور صندوق مصر السيادى وذلك من خلال الدفع بالصندوق إلى جذب شركات أجنبية وأعاده هيكلة شركات الدولة.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن البرنامج الانتخابي يشمل أيضا تسليم كافة الأراضي الجاهزة فورا ودون أى شروط للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر فورا لكل من تقدم وأثبت جدية، وقدم دراسة جدوى قابلة للتنفيذ معتمدة من مكتب استثماري.

كما شمل البرنامج أيضا إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، فضلا عن إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، وذلك مع السداد بالتقسيط لمدة عام على أن تكون المدة الأخيرة ومثابة المصالحة الحقيقة للاستثمار في مصر، وبعد انتهاء العام تطبق الدولة بكل حزم كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد، بعد انتهاء المدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.