خارجية قطر: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الجمعة الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنّ "الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الجمعة الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي".

ولفت إلى أنّه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة"، موضحًا أنّ "الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال"، موضحًا أنّ "سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام".

وأكّد أنّه "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم".