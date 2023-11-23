"القسام": نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى في غزة

أعلنت كتائب "القسام"، "أننا نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظلّ ترقّب لبدء تنفيذ صفقة الأسرى والهدنة في قطاع غزة.

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