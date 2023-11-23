ورقتان نقديتان جديدتان من فئة 100 ألف ليرة في كانون الأول وكانون الثاني

لفت حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في إعلام، إلى أنّه "بالاشارة الى الاعلامين الصادرين بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۳ والمتعلقين بوضع عملة من فئة الماية ألف ليرة لبنانية قيد التداول، يهم مصرف لبنان أن يوضح أنّ الاصدارين المذكورين قد تم إتخاذ القرار بطباعتهم منذ تاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۹، وذلك تعزيزاً لمخزون مصرف لبنان من الأوراق النقدية، من ضمن سياسة التحوط التي يقتضي على المصارف المركزية إتخاذها".

وأوضح أنّ "الفترة الزمنية التي تفصل ما بين تاريخ طلب طباعة الاوراق النقدية من الشركة المعنية ومن تاريخ التسليم لا تقل عن تسعة أشهر، وهذا ما يبرر إصدارها على الشكل الذي صدرت فيه"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الاصدار لا علاقة له بحجم النقد المتداول الذي يبقى محصوراً بالسياسة النقدية المعتمدة من مصرف لبنان".

وفي السياق، أعلن أنّه "سيوضع في التداول اعتبارًا من تاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱ ورقة نقدية جديدة من فئة / ۱۰۰۰۰۰ / ل.ل. (ماية الف ليرة لبنانية) تحمل توقيع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه وتوقيع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري".

ولفت إلى أنّ "مواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية:

- تاريخ الاصدار: إن تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو ۳ تموز ۲۰۲۳.

- القياس: إن قياس الورقة النقدية الجديدة اصغر من قياس الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها بحيث يبلغ طول الورقة الجديدة ۱۳٥ مليمتراً و عرضها ٦٦ مليمتراً.

- اللون: إن لون الورقة النقدية الجديدة هو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها. - التصميم إن تصميم الورقة النقدية الجديدة هو ذات تصميم الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها باستثناء طباعة رقم الـ ۱۰۰۰۰۰ ل.ل. بشكل عامودي على يمين الورقة.

ه - سمات الأمان: إن سمات الامان هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة

عينها.

هذا، وتوضع الأوراق النقدية الجديدة في التداول الى جانب الأوراق المتداولة حالياً من الفئة ذاتها.

وفي السياق أيضًا، أعلن منصوري أنّه "مصرف لبنان سيضع في التداول اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١/٢ ورقة نقدية جديدة من فئة / ١٠٠٠٠٠ / ل.ل. (ماية الف ليرة لبنانية تحمل توقيع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتوقيع نائب الحاكم الثاني الأستاذ بشير يقظان".

وأوضح أنّ "مواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية:

- تاريخ الاصدار: إن تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو ۱ آب ۲۰۲۳.

- القياس: إن قياس الورقة النقدية الجديدة اصغر من قياس الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها بحيث يبلغ طول الورقة الجديدة ۱۳٥ مليمتراً و عرضها ٦٦ مليمتراً.

- اللون: إن لون الورقة النقدية الجديدة هو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها.

- التصميم: إن تصميم الورقة النقدية الجديدة هو ذات تصميم الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها باستثناء طباعة رقم الـ ۱۰۰ ل.ل. بشكل عامودي على يمين الورقة.

- سمات الأمان: إن سمات الامان هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة

عينها.

هذا، وتوضع الأوراق النقدية الجديدة في التداول الى جانب الأوراق المتداولة حالياً من الفئة ذاتها.