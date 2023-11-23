الجيش الاسرائيلي استهدف حاوية في المشروع الزراعي الخاص بمنطقة العمرة وأطراف بلدة بليدا

استهدف الجيش الاسرائيلي، حاوية في المشروع الزراعي الخاص في منطقة العمرة - سردا. كذلك استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة بليدا، اضافة الى احتراق منزل في كفركلا على طريق الضهور من جراء القصف الاسرائيلي المعادي.

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