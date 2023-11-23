بري التقى سفير روسيا وبحث مع سليم أوضاع المؤسسة العسكرية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية والميدانية وأوضاع المؤسسة العسكرية.
هذا، واستقبل بري سفير روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة لمناسبة الإستقلال من نظيره رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الإتحادية فياتشيسلاف فولودين.
وكانت الزيارة مناسبة تم في خلالها عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان، لاسيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الحدودية اللبنانية.
واستقبل الرئيس بري وزيري الصناعة والشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وجورج كلاس، وتم عرض التطورات والمستجدات السياسية.
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