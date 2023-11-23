"حزب الله" أعلن استهداف مواقع راميا وجل العلام ورويسات العلم وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:27 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

كما أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".