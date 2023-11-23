"حزب الله" أعلن استهداف مواقع راميا وجل العلام ورويسات العلم وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:27 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
كما أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر يوم الخميس 23-11-2023 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
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