أوضحت اللجنة المركزية "للتيار الوطني الحر"، أنّه "بثّت المحطة 14 في التلفزيون الإسرائيلي تقريرًا أوردت فيه عبارة مقتطعة ومركبة للتشويه عمدًا مصدرها مقابلة طويلة لنائب رئيس التيار ناجي الحايك، بحيث تم تحريف المعنى والقصد الذي كان واضحًا في كلامه وذلك لغاية فتنوية يتقنها اعلام العدو. إنّ الحايك يشجب التحوير في كلامه ويؤكد ما ورد حرفيًا في مقابلته مع الإعلامي طوني خليفة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني الحر" شجب تقريرًا إسرائيليًا تضمن عبارة مقتطعة ومركبة لناجي الحايك: الغاية فتنوية يتقنها العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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