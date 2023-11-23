تابعت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، تطبيقًا لخطة وزارة الصحة العامة لرفع جهوزية القطاع الصحي تحسبا من تطورات عدوان اسرائيلي موسع على الجنوب، ومن خلال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.
وشملت التدريبات حتى يوم الخميس 23 تشرين الثاني 63 مستشفىً وأكثر من ألف ومئة شخص من الكوادر الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تستكمل رفع الجهوزية والاستعداد للطوارئ: تدريب 63 مستشفى وأكثر من 1100 كادر طبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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