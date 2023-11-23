رشقة صواريخ تجاه موقع بركة ريشا وقصف إسرائيلي استهدف أطراف مروحين وشيحين

أفادت قناة "المنار"، عن استهداف متجدد لموقع بركة ريشا الإسرائيلي في القطاع الغربي برشقة من الصواريخ. ولفتت إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة جبل بلاط و أطراف بلدة مروحين، وعلى أطراف بلدة شيحين.

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