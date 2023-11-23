قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفير الروسي وقائد الفرقة الأولى الكندية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الروسي في لبنان Alexander Rudakov بحضور الملحق العسكري الروسي العقيد Yuri Penkov. واستقبل قائد الفرقة الأولى الكندية العميد Louis Lapointe بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stephanie McCollum والملحق العسكري الكندي المقدم Gino Chretien، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

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