أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة عند الساعة ‌‏02:50 من بعد ‏ظهر اليوم قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن مقتل 4 جنود إسرائيليين بعد استهدافهم في منزل بمستعمرة المنارة: دمرناه فوق رؤوسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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