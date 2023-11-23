أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الخميس تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر يوم الخميس تموضعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تموضعات للجيش الإسرائيلي في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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