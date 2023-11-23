"حزب الله": استهدفنا تموضعات للجيش الإسرائيلي في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا وحققنا إصابات ‏مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الخميس تموضعات لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات ‏مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر يوم الخميس تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏